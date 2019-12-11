В России опасный преступник пытался сбежать из зала суда через потолок: фото и видео

18-летний россиянин, который подозревается в ритуальном убийстве собственной сестры, попытался сбежать из зала суда через потолок прямо на глазах у полицейских.
Соответствующее видео опубликовало издание Life.
Леонид Грейсер подтянулся на решетчатом потолке "аквариума", проломил головой плитку потолка и полез в межпотолочное пространство.
На записи также можно увидеть, как сотрудники МВД пытаются вернуть подозреваемого на место. Чтобы его вытащить, им пришлось использовать дубинки и электрошокер. Затем Леонид застрял в дырке и ему пришлось просить помощи у правоохранителей.
Несмотря на инцидент, суд все-таки смог избрать Леониду меру заключения и отправил его под арест на два месяца.
Убийство произошло накануне в Москве. Парень напал с ножом на свою 21-летнюю сестру, с которой они проживали вместе. Девушка успела выскочить в подъезд, но скончалась от полученных травм.
Голое тело сестры, покрытое странными знаками обнаружили соседи. Молодого человека нашли рядом с погибшей, он рисовал на стене ритуальные знаки и был обнажен.
Ахаха!— Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) December 10, 2019
Рашка, моцква, побег из тюрьмы, последний сезон. pic.twitter.com/e90LkmsBYv
Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, снятое во время обыска в квартире российского профессора Олега Соколова, который жестоко убил свою студентку-любовницу.