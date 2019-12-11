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В России опасный преступник пытался сбежать из зала суда через потолок: фото и видео

среда, 11 декабря 2019, 10:10
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18-летний россиянин, который подозревается в ритуальном убийстве собственной сестры, попытался сбежать из зала суда через потолок прямо на глазах у полицейских.

Соответствующее видео опубликовало издание Life.

Леонид Грейсер подтянулся на решетчатом потолке "аквариума", проломил головой плитку потолка и полез в межпотолочное пространство.

На записи также можно увидеть, как сотрудники МВД пытаются вернуть подозреваемого на место. Чтобы его вытащить, им пришлось использовать дубинки и электрошокер. Затем Леонид застрял в дырке и ему пришлось просить помощи у правоохранителей.

Несмотря на инцидент, суд все-таки смог избрать Леониду меру заключения и отправил его под арест на два месяца.

Убийство произошло накануне в Москве. Парень напал с ножом на свою 21-летнюю сестру, с которой они проживали вместе. Девушка успела выскочить в подъезд, но скончалась от полученных травм.

Голое тело сестры, покрытое странными знаками обнаружили соседи. Молодого человека нашли рядом с погибшей, он рисовал на стене ритуальные знаки и был обнажен.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, снятое во время обыска в квартире российского профессора Олега Соколова, который жестоко убил свою студентку-любовницу.

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