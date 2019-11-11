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Опубликовано видео из квартиры российского профессора-убийцы

понедельник, 11 ноября 2019, 20:59
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В сети появилось видео, снятое во время обыска в квартире российского профессора Олега Соколова, который жестоко убил свою студентку-любовницу.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Запись опубликовал в интернете следственный комитет, который проводил обыск в жилище Соколова. На кадрах виден французский военный мундир, в котором Соколов участвовал в исторических реконструкциях, переделанная в пистолет XIX века винтовка, из которой он застрелил девушку.

Напомним, что тело убитой он расчленил и попытался избавиться от него. Соколов выбросил отрубленные руки девушки в реку, остальные части тела обнаружили в его квартире.

Как сообщал "Апостроф", суд арестовал на два месяца российского историка Олега Соколова, который признался в убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко.

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