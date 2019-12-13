Решил брать измором: Лукашенко сделал новое заявление о переговорах с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов заявил, что не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на БелТА.

"20-го на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам", – сказав Лукашенко.

Во вторник Лукашенко анонсировал новые контакты с руководством России: в частности, эта тема обсуждалась ранее в разговоре с Дмитрием Медведевым.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств", – заявил тогда Александр Лукашенко.

По его словам, встретиться с Владимиром Путиным ему, возможно, придется после 20 декабря, "чтобы уже окончательно расставить точки над i по важнейшим вопросам функционирования двух государств" и экономик.

Отметим, что Лукашенко выступал против объединения России и Беларуси. Он заявлял, что Беларусь не собирается входить в состав другого государства.

Как сообщал "Апостроф", в центре Минска 7 декабря прошла акция протеста против интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием так называемого Союзного государства.