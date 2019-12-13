RU  UA  EN

пятница, 13 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 декабря

17:16
В Киеве вспыхнул серьезный пожар в многоэтажке: видео с места ЧП
17:15
"Градами" по Киеву: адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление
16:38
Марго Робби рассказала о смешной привычке, из-за которой часто ссорится с мужем
16:15
Дама хорошо "припарковалась": сети повеселило забавное фото из Киева
16:15
В Microsoft показали новый Xbox, и здесь не обошлось без мемов
15:51
Дело Шеремета: суд принял решение по военной медсестре-"разведчице"
15:41
В Киеве фура влетела в маршрутку с пассажирами: опубликованы фото
15:21
Скандал с полковником ВСУ Ноздрачевым: начальник Генштаба рассказал о принятых мерах
15:20
Мухарский раскрыл подробности обысков в его киевской квартире: видео
15:15
Следователи назвали фамилию организатора убийства Шеремета
15:02
Дождались: Верка Сердючка таки выпустила новый трек, и такой мы ее еще не слышали
14:49
Ведущая нового "Ревизора" объяснила, почему скрывает своего мужа: все дело в хейтерах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России оконфузились с фото в честь празднования Дня Победы

пятница, 13 декабря 2019, 16:35
переглянути новину українською

В России запустили официальный сайт празднования 75-летия Победы и в первый же день оконфузились с фото на одной из страниц.

Об этом сообщает российский блогер Рустем Адагамов в Facebook.

"Авторы официального сайта празднования 75-летия Победы, который сегодня начал работу, упали лицом в навоз прямо сразу, прилепив к странице про оборону Москвы фоточку с немцами на танках. Только потом, после дружеской критики в соцсетях, заменили картинку на более подходящую по смысл", - обратил внимание Адагамов.

"Фрейд не спит!", "А немцы будут отмечать 71 годовщину поражения фашизма и начала новой, демократической, сытой, благо устроенной, счастливой жизни...каждому свое ...", "Ну, так последние опросы показывают, что немцы воевали в союзе с русскими против американцев и англичан. Все нормально", "Каждый год такие ляпы - на 9.05, на 23.02... в инете как то публиковали подборку открыток/картинок с немецкими тиграми и мессершмитами рвущимися в бой за родину", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России оконфузились с видео казни сирийца наемниками ЧВК "Вагнера". Выяснилось, что скандальная запись с казнью человека, сделанная российскими боевиками в Сирии, оказалась фотошопом.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: