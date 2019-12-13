В России оконфузились с фото в честь празднования Дня Победы

В России запустили официальный сайт празднования 75-летия Победы и в первый же день оконфузились с фото на одной из страниц.

Об этом сообщает российский блогер Рустем Адагамов в Facebook.

"Авторы официального сайта празднования 75-летия Победы, который сегодня начал работу, упали лицом в навоз прямо сразу, прилепив к странице про оборону Москвы фоточку с немцами на танках. Только потом, после дружеской критики в соцсетях, заменили картинку на более подходящую по смысл", - обратил внимание Адагамов.

"Фрейд не спит!", "А немцы будут отмечать 71 годовщину поражения фашизма и начала новой, демократической, сытой, благо устроенной, счастливой жизни...каждому свое ...", "Ну, так последние опросы показывают, что немцы воевали в союзе с русскими против американцев и англичан. Все нормально", "Каждый год такие ляпы - на 9.05, на 23.02... в инете как то публиковали подборку открыток/картинок с немецкими тиграми и мессершмитами рвущимися в бой за родину", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России оконфузились с видео казни сирийца наемниками ЧВК "Вагнера". Выяснилось, что скандальная запись с казнью человека, сделанная российскими боевиками в Сирии, оказалась фотошопом.