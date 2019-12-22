Беларус мощно пригрозил Лукашенко и Путину из-за "Союзного государства": видео

82-летний житель Беларуси сделал резкое заявление в связи с возможным объединением России и Беларуси в одно государство.

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода".

На кадрах видно, как в интервью журналисту пожилой беларус рассказывает о своей категоричной позиции насчет создания союзного государства России и Беларуси, и добавляет, что, несмотря на свой возраст, он хорошо стреляет, намекая на то, что готов дать отпор всем сторонникам объединения.

Белорусский дедушка про интеграцию с Россией: "несмотря на то, что мне 82, я хорошо стреляю" pic.twitter.com/UZiJKUIvqW — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 20 декабря 2019 г.

В сети стали бурно обсуждать заявление пожилого мужчины.

Раньше "Апостроф" уже сообщал, что в России на острове Валаам могут пройти закрытые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и беларусским лидером Александром Лукашенко:речь пойдет о развитии так называемого Союзного государства.