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Не должен был родиться: в Бразилии создали жесткую карикатуру на Путина

вторник, 24 декабря 2019, 10:15
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Бразильская студия Platinum FMD выпустила серию принтов под лозунгом "Некоторые люди не должны были родиться", на этот раз героем концептуальной рекламы стал президент России Владимир Путин.

Фото появилось в паблике "Ихтамнет_м0209".

Художники Platinum FMD выбрали необычный способ показать свое отношение к главе России.

Авторы проекта поместили политика в презерватив, тем самым, показав, как можно уберечься от нежелательной беременности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и еще несколько известных личностей попали на обложку журнала в острой карикатуре на лидеров мировой политики и общественных деятелей.

Ранее в сети возможное отстранение Трампа от власти показали меткой карикатурой, на которой Трамп лежит, придавленный полоской, на которой написано: "Импичмент".

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