Не должен был родиться: в Бразилии создали жесткую карикатуру на Путина

Бразильская студия Platinum FMD выпустила серию принтов под лозунгом "Некоторые люди не должны были родиться", на этот раз героем концептуальной рекламы стал президент России Владимир Путин.

Фото появилось в паблике "Ихтамнет_м0209".

Художники Platinum FMD выбрали необычный способ показать свое отношение к главе России.

Авторы проекта поместили политика в презерватив, тем самым, показав, как можно уберечься от нежелательной беременности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и еще несколько известных личностей попали на обложку журнала в острой карикатуре на лидеров мировой политики и общественных деятелей.

Ранее в сети возможное отстранение Трампа от власти показали меткой карикатурой, на которой Трамп лежит, придавленный полоской, на которой написано: "Импичмент".