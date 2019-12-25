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Молотком по голове: в России школьник устроил жестокое нападение на учительницу, фото

среда, 25 декабря 2019, 13:34
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В городе Екатеринбурге (Российская Федерация) ученик 9-го класса местной школы №24 избил молотком учительницу, которая грозилась не допустить его к государственному экзамену.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 15-летний мальчик совершил нападение на учительницу из-за плохих четвертных оценок по русскому языку и литературе. Нападение было совершено утром рядом со школой, где девятиклассник с ножом и молотком подкараулил учительницу. Он напал на нее сзади, пять раз ударив молотком по голове.

Как рассказывают очевидцы, школьник пытался добить женщину ножом, но ему помешал учитель физкультуры, тоже шедший в это время на занятия в школу. Учительнице была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

По данным СМИ, подростка задержали для допроса в полиции, который проводился в присутствии воспитывающей его бабушки.

Школьник совершеннолетний, ему вменяются не просто побои, а покушение на убийство.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец умершего во время лечения ребенка напал с ножом на врача детской областной клинической больницы в городе Псков (Российская Федерация).

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