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Укладывают прямо в лужу: опубликовано видео "наноремонта" дорог в России

понедельник, 30 декабря 2019, 11:26
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В Липецкой области России при ремонте дороги новый асфальт уложили в лужу, а в качестве укладчика использовали легковой автомобиль.

Соответствующее видео опубликовали в сети очевидцы.

На записи можно увидеть, что асфальт действительно положили прямо в воду.

"В Липецкой области снова осваивают нанотехнологии в ремонте дорог — асфальт укладывают прямо в лужу, а "укатывают" обычной легковушкой. А почему воду веником не перегнали перед укладкой? Не по ГОСТу", – прокомментировали видео в Telegram-канале "2ch/Двач".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ставропольском крае, Россия, в селе Левокумского района дорожные ямы засыпали смесью из кукурузы и песка. В комментариях под соответствующим видео пользователи немедленно начали предлагать свои варианты замены "ремонтной" смеси.

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