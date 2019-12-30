Укладывают прямо в лужу: опубликовано видео "наноремонта" дорог в России

В Липецкой области России при ремонте дороги новый асфальт уложили в лужу, а в качестве укладчика использовали легковой автомобиль.

Соответствующее видео опубликовали в сети очевидцы.

На записи можно увидеть, что асфальт действительно положили прямо в воду.

"В Липецкой области снова осваивают нанотехнологии в ремонте дорог — асфальт укладывают прямо в лужу, а "укатывают" обычной легковушкой. А почему воду веником не перегнали перед укладкой? Не по ГОСТу", – прокомментировали видео в Telegram-канале "2ch/Двач".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ставропольском крае, Россия, в селе Левокумского района дорожные ямы засыпали смесью из кукурузы и песка. В комментариях под соответствующим видео пользователи немедленно начали предлагать свои варианты замены "ремонтной" смеси.