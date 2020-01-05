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В России десятки авто провалились под лед: появилось впечатляющее видео

воскресенье, 05 января 2020, 08:43
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На острове Русский в Приморском крае (Российская Федерация), в бухте Воевода рядом с Владивостоком, во время массовой зимней рыбалки ушло под лед свыше трех десятков автомобилей.

Об этом сообщили в Telegram-канале Life shot.

"Местные мужики массово решили половить рыбу и на своих внедорожниках выехали прямо на застывшую гладь залива в бухте Воевода. А затем не нашли ничего лучше, как припарковаться всем в одном месте. В итоге лёд не выдержал такой нагрузки и треснул", - сказано в сообщении

На видео с места инцидента, опубликованного на YouTube, видны люди и скрытые под водой машины. "Десятка три машин. Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться", — комментирует происшествие автор ролика.

По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, поступило 45 сообщений о потопленных автомобилях, некоторые из которых провалились только частично. Никто из водителей во время происшествия не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", раньше во Владивостоке (Россия) во время исполнения трюка на тросе воздушная гимнастка Елена Приходская ошиблась и рухнула вниз с высоты 6 метров.

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