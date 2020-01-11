Появились новые данные о погибших в масштабном ДТП с автобусами в России

В ужасной автокатастрофе, которая произошла 11 января вблизи поселка Шахово в Орловской области (РФ) на трассе М-2 "Крым" погибла одна украинка, а не трое, как об этом сообщали ранее.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Interfax.

"Все пассажиры микроавтобуса - граждане Украины. Одна гражданка Украины погибла. Еще двое погибших - жители Орловской области, которые ехали в легковушке", - сообщили в местной полиции.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, три - в состоянии средней тяжести.

Напомним, что на дороге столкнулись микроавтобус Mercedes и легковая иномарка Renault Megane. Оба авто получила серьезные повреждения. Водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 11 января, в Ровенской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей.