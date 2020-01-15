Правительство России уходит в отставку после громкого заявления Путина

Правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку, после заявления президента России Владимира Путина о смене власти и внесении изменений в Конституцию.

Об этом сам Медведев сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с Кабинетом министров.

"Эти изменения (о которых говорил Путин, - "Апостроф"), когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте, очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил он.

В связи с этим президент России Владимир Путин введет должность заместителя главы Совбеза и планирует назначить на эту должность Медведева.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин сделал важное признание про ситуацию в Крыму, упрекнув Украину.