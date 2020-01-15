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Путин неожиданно заговорил о смене власти в России и изменениях в Конституцию

среда, 15 января 2020, 13:45
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В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совету Федерации: среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что в России нужно "обеспечить сменяемость и обновление власти". Он также сказал, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".

"Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет. И в то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся, в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное в связи с развитием самого российского общества", - заявил Путин.

Что касается конкретных изменений в Конституцию Российской Федерации, глава Кремля предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан назначить предложенных кандидатов.

Приоритет Конституции страны, в том числе и над международными актами, Путин предложил закрепить законодательно.

Также он заявил, что решение проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления требует закрепления в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти. Кроме того в Конституции, по мнению Путина, должны быть закреплены положения об индексации пенсий и о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.

По всему пакету конституционных поправок Путин предложил провести референдум.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее Украина направила ноту протеста России в связи с незаконным визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крым.

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