Путин сделал важное признание про ситуацию в Крыму, упрекнув Украину

Президент России Владимир Путин признал, что в оккупированном РФ Крыму есть нерешенные проблемы с водоснабжением, водоотведением и экологические вопросы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава России отметил, что все проблемы на полуострове требуют решений.

"Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", - сказал Путин в Ялте на совещании по вопросам социально-экономического развития аннексированного Крыма.

По его мнению, надо думать не только о курортных, туристических зонах, но обо всех населенных пунктах.

Напомним, о визите в оккупированный Крым президента РФ стало известно еще 3 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина направила ноту протеста России в связи с незаконным визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крым