RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 января

20:16
Как самолет МАУ в Иране сбивали ракеты: видеореконструкция катастрофы PS752
19:52
Певица Алена Винницкая рассказала о череде смертей, из-за которой так и не решилась стать мамой
19:47
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: жена пилота рассказала о мистических знаках перед трагедией
19:00
Классика, но креативная: 10 стильных идей маникюра в черно-белых цветах
18:44
Сергей Притула показал милое видео с двухлетней дочкой - такого ми-ми-ми в этом году вы еще не видели
18:41
Снег и животные: в сети показали яркие фото из Чернобыльского заповедника
18:11
В Одессе мужчина стрелял по детям: подробности ЧП
17:45
Ким Кардашьян показала содержимое огромного холодильника: чем звезда кормит своих детей
17:37
Археологи нашли гробницу древней египтянки Деметры с портретами богов: фото
17:35
Притворился рыбой: в российском супермаркете случился курьезный инцидент, видео
17:30
Модель Белла Хадид снялась обнаженной для календаря и сделала февраль по-настоящему жарким
17:28
Житель оккупированного Донбасса рассказал, какие там получают зарплаты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин сделал важное признание про ситуацию в Крыму, упрекнув Украину

пятница, 10 января 2020, 19:15
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин признал, что в оккупированном РФ Крыму есть нерешенные проблемы с водоснабжением, водоотведением и экологические вопросы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава России отметил, что все проблемы на полуострове требуют решений.

"Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", - сказал Путин в Ялте на совещании по вопросам социально-экономического развития аннексированного Крыма.

По его мнению, надо думать не только о курортных, туристических зонах, но обо всех населенных пунктах.

Напомним, о визите в оккупированный Крым президента РФ стало известно еще 3 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина направила ноту протеста России в связи с незаконным визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крым

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина и Финляндия в мировом тренде: почему нации поддерживают молодых премьеров

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: