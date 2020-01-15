Путин оперативно придумал для Медведева новую должность

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя секретаря Совета безопасности и заявил, что предложит эту должность премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, после того, как российское правительство подало в отставку.

Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы.

Глава Кремля предложил Медведеву на новой должности заняться вопросами безопасности и укрепления обороноспособности.

Российские журналисты уточнили, что если глава российского правительства согласится на это предложение, то станет заместителем Николая Патрушева.

Также Путин заявил, что будет просить депутатов Государственной думы РФ поддержать его инициативы.

"Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке", — заявил Путин.

Ранее Дмитрий Медведев объявил о своей отставке с поста премьер-министра России, а также о роспуске состава правительста.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совету Федерации РФ, где заявил, что у России есть такие типы вооружения, аналогов которым в мире не существует.