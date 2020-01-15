Путин похвастался "прорывом" с вооружением России и пригрозил миру

Выступая с ежегодным посланием Совету Федерации президент России Владимир Путин сообщил о наличии новейшего российского оружия, которое остальным странам только предстоит создать.

Прямую трансляцию обращения, которое закреплено конституцией РФ как обязанность президента, проводили в среду, 15 января, в 11.00 по киевскому времени российские телеканалы.

В своем выступлении президент РФ Владимир Путин завуалированно пригрозил миру новейшими российскими ракетами, отметив, что впервые Россия никого не догоняет, а наоборот - другим странам придется догонять Россию.

"Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения", — сказал Путин.

При этом Путин высказал свое мнение о ситуации на Ближнем Востоке, отметив что для мира и безопасности в этом регионе важна роль ООН и пятерых ядерных держав, в том числе России.

"Россия открыта к диалогу", — подчеркнул российский президент.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с Владимиром Путиным по поводу эскалации ситуации на Ближнем Востоке.