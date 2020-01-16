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Удачная идея для ведения войны: в России пояснили, чем опасна перезагрузка власти Путиным

четверг, 16 января 2020, 18:01
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Президент РФ Владимир Путин заговорил об изменении существующей Конституции для того, чтобы не выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал в интервью "Апострофу".

"У Путина хватило трезвости обойти тему врагов и необходимости сплотиться, но прозвучала тема восстановления железного занавеса. Он говорил об укреплении суверенного интернета и отказе от международных прав и обязанностей России, зафиксированных ельцинской конституцией. Если раньше Россия была обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека, то сейчас она не будет этого делать", - сказал политолог.

Также добавил, что Владимир Путин хочет повторить советскую модель, когда был центральный комитет партии, а под ним – комитеты разной субординации. Решение, которое принимал вождь партии, немедленно доводились до низов, а оттуда шел отчет о выполнении. Это удачная идея для ведения войны, но очень неудачная для развития территорий, по мнению Дмитрия Орешкина.

Больше о том, чего ждать от радикальных заявлений российского президента 15 января и как они повлияет не только на ситуацию в РФ, но и в Украине, читайте в материале "Апострофа": Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти.

Как сообщал "Апостроф" ранее, правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку, после заявления президента России Владимира Путина о смене власти и внесении изменений в Конституцию.

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