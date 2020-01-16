Удачная идея для ведения войны: в России пояснили, чем опасна перезагрузка власти Путиным

Президент РФ Владимир Путин заговорил об изменении существующей Конституции для того, чтобы не выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал в интервью "Апострофу".

"У Путина хватило трезвости обойти тему врагов и необходимости сплотиться, но прозвучала тема восстановления железного занавеса. Он говорил об укреплении суверенного интернета и отказе от международных прав и обязанностей России, зафиксированных ельцинской конституцией. Если раньше Россия была обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека, то сейчас она не будет этого делать", - сказал политолог.

Также добавил, что Владимир Путин хочет повторить советскую модель, когда был центральный комитет партии, а под ним – комитеты разной субординации. Решение, которое принимал вождь партии, немедленно доводились до низов, а оттуда шел отчет о выполнении. Это удачная идея для ведения войны, но очень неудачная для развития территорий, по мнению Дмитрия Орешкина.

Больше о том, чего ждать от радикальных заявлений российского президента 15 января и как они повлияет не только на ситуацию в РФ, но и в Украине, читайте в материале "Апострофа": Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти.

Как сообщал "Апостроф" ранее, правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку, после заявления президента России Владимира Путина о смене власти и внесении изменений в Конституцию.