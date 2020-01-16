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В России официально назначили нового премьера: обнародован компромат на него

четверг, 16 января 2020, 14:52
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Фото: ТАСС

Российская Государственная Дума проголосовала за назначение новым премьер-министром Михаила Мишустина, бывшего главу Федеральной налоговой службы РФ.

За Мишустина проголосовало 383 российских депутата. Воздержались члены партии КПРФ. При этом новый премьер установил рекорд – он первый в истории России, против которого не проголосовал ни один депутат.

В то же время, на Мишустина уже появился компромат. Telegram-канал "Проект" сообщает, что новый российский премьер-министр ведет роскошный образ жизни и скрывает его. В частности, глава Федеральной налоговой службы России может владеть недвижимостью стоимостью в несколько сотен миллионов рублей.

При этом Мишустин скрывает землю на Рублевке (район элитных особняков под Москвой) от государственного реестра – она записана на Российскую Федерацию. Как говорится в расследовании, Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами особняка на Николиной горе в коттеджном поселке Коттон Вэй в 2001 году – тогда нынешний кандидат в премьеры РФ был еще замом министра по налогам и сборам. Площадь дома составляет почти 900 "квадратов". Площадь участка, на котором расположен особняк, составляет 5,5 тыс. кв. метров. Подобный участок с домом такой же площади в этом поселке оценивается почти в 600 миллионов рублей (около 234 млн гривен).

Как ранее сообщал "Апостроф", новый премьер-министр России Михаил Мишустин попал в базу сайта "Миротворец" из-за Крыма.

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