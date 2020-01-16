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В России приняли важное решение по судьбе Медведева и его преемника

четверг, 16 января 2020, 09:35
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Преемником Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России стал Михаил Мишустин, его кандидатуру поддержала "Единая Россия".

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.

Среди приоритетов своей работы на посту премьера он назвал нацпроекты и цифровую экономику и подчеркнул, что деятельность правительства будет выстраивать в тесном сотрудничестве с парламентом.

Мишустин заявил депутатам, что исполнение Послания Президента будет приоритетом в его работе

Отметим, секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что Медведев остался председателем "Единой России".

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совету Федерации: среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.

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