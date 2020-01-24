Плевать на все союзы, нас раком поставили: Лукашенко сделал резкое заявление о России, видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко отозвался по вопросу поставок в страну углеводородов из России.

Об этом он заявил в ходе визита на "Завод газетной бумаги".

Он отметил, что Россия пытается давить на Беларусь по вопросу сотрудничества в отдельных отраслях. В частности, речь идет об увеличении цены на российскую нефть для потребностей Беларуси, которая превысила общемировые.

"Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее. Когда мы поставили вопрос: "Братья дорогие! Также не поступают. Нельзя же нас за дураков держать... Это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь. Зачем давить на Беларусь? Догадайтесь с трех раз", - объяснил Лукашенко.

Как сообщал "Апостроф", с 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для заводов в Беларуси. Перед этим президент Александр Лукашенко поручил прекратить переговоры о стоимости поставок нефти с РФ.