Россия перекрыла поставки нефти в Беларусь: появилась меткая карикатура с Лукашенко и Путиным

С 1 января 2020 года Кремль прекратил подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси после того, как президент Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти.

Об этом сообщают РИА "Новости".

В частности, подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а "непрерывные партии закончились 31 декабря".

В тоже время, сообщается, что нефтепереработчики Беларуси имеют запасы сырья, и НПЗ пока работают в штатном режиме.

В сети перекрытие поставок нефти высмеяли жесткой карикатурой. Ее опубликовал карикатурист Сергей Елкин в Facebook. На ней изображены президент России и президент Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. При этом, Путин кричит Лукашенко в рупор: "Белорус! Иди к нам сдаваться! Мы дадим тебе бочку нефти!"

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко сделал России военное предложение, угрожающее Украине.