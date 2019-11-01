Убийство экс-мэра в России: появилось видео момента перестрелки и фото одного из напавших

Появились новые подробности вооруженного нападения на дом бывшего мера российского города Киселевск Сергея Лаврентьева, которого убили в ходе перестрелки. Выяснилось, что погибший грабитель был спортсменом.

По информации российской прессы, перед смертью Лаврентьев успел убить мастера спорта по вольной борьбе 45-летнего Марата Гарипова.

СМИ пишут, что в прошлом Гарпиов был спасателем, а в последнее время владел частной охранной фирмой.

Гарипова удалось опознать по отпечаткам пальцев. Возле него нашли рюкзак, в котором лежала веревка и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 миллиметров.

С места преступления скрылся второй нападавший, его поиски продолжаются.

Напомним, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного, совершенное в 2016 году.