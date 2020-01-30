В России завели дело на парней из-за граффити с призывом убить Путина: фото

В российском городе Санкт-Петербурге задержали двух молодых парней, которые на стенах домов наносили граффити с изображением президента России Владимира Путина и угрозами его жизни.

Как сообщает российское издание "Фонтанка", иллюстративные призывы к убийству Путина были приравнены к терроризму.

Среди задержанных - 22-летний правнук героя Сталинградской битвы Исломбек Парпиев, который несколько лет назад приехал в Петербург из киргизского города Ош. В Питере он учился в государственном архитектурно-строительном университете.

Парпиев с детства увлекался оружием, о чем свидетельствуют размещенные в его аккаунтах в соцсетях фотоснимки. Он — выходец из семьи прославленного военного, участника Сталинградской битвы Халила Муминовича Расулова, который прошел войну и был награжден тридцатью медалями.

Второй подозреваемый - 22-летний Мухаммадазиз Ишматов - был участником Международного жилищного конгресса, который проходил в Петербурге в октябре 2019 года. Молодой человек зарегистрировался на мероприятие как ведущий специалист центра кредитования и страхования.

По версии следствия, Парпиев и Ишматов нанесли трафаретным способом изображения Владимира Путина с угрозами в его адрес.

При обысках у задержанных нашли запрещенную исламскую литературу. Поэтому уголовное дело, которое было возбуждено по ч.1 ст. 214 УК РФ – "Вандализм", переквалифицировали до части второй – "по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти". Следственный комитет РФ добавил Парпиеву и Ишматову статью 205.2 УК "Призывы к террористической деятельности".

"Ишматову Октябрьским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта 2020 года, ходатайство в отношении Парпиева рассматривается", – сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Как сообщал "Апостроф", в СБУ отреагировали на появление скандальных бигбордов с пророссийской пропагандой в столице.