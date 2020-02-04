Беззубый "кандидат в президенты": сети повеселило зимнее ноу-хау от "депутата" в России, видео

В российском городе Уссурийске так называемый “народный председатель" Виталий Наливкин использовал железную бочку с дровами для обогрева остановок общественного транспорта. Жители города вызвали спасателей, а в сети бурно комментируют происшествие.

О провокации, которую устроил "ненастоящий политик", сообщают российские СМИ.

О возгорании мусора на остановке по Владивостокскому шоссе местные жители сообщили на пульт пожарной охраны Уссурийска. До прибытия спасателей огонь затушили подручными средствами. Как оказалось, Виталий Наливкин, который известен как народный председатель Уссурийского района, решил установить на остановках общественного транспорта устройства, которые помогут местным жителям справиться с февральскими морозами.

Чтобы уссурийцы не мерзли в ожидании автобуса, он привез железную бочку, вместе с ненастоящими рабочими загрузил в нее дрова и подпалил. Регулировать температуру посоветовал количеством подброшенных дров.





На этот случай бурно отреагировали в сети. "Даже потеряв зуб Наливкин не прекращает заботиться о гражданах. Главное боярышником не злоупотреблять", "У меня вопрос. Почему Мишустин, если есть Наливкин?" - пишут комментаторы.

Медийный персонаж Виталий Наливкин, который в социальных сетях представляется депутатом Уссурийской городской Думы, известен тем, что троллит местную власть. Раньше в своих роликах "депутат" своими силами предотвратил незаконную жарку шашлыков и установил на улицах освежители воздуха, чтобы не воняло от засорившейся канализации.

Как сообщал "Апостроф", российские чиновники в австрийской столице Вене построили себе особняки в виде дворцов.