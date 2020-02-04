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В России отец зверски издевался над маленьким ребенком: сеть шокировало видео

вторник, 04 февраля 2020, 11:29
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В Москве 38-летний Мурат Шханунов поиздевался над своей пасынком.

Видео пыток появилось на Telegram-канале "Бушующий мир".

На кадрах видно, как мужчина заставляет многократно приседать мальчика, при этом раз за разом ударяя его.

Как стало известно, такие "методы воспитания" в семье не редкость. Страдает от побоев и брат пострадавшего мальчика. Мать об издевательствах сожителя над детьми знает, но считает их правильными и ничего не делает, чтобы прекратить насилие. В Москву семья перебралась недавно. Ранее проживали на юге России, в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в российском городе Омск 35-летний Сергей Казаков так издевался над своим пасынком, что ребенку понадобилась срочная операция - в колени мальчика вросла гречка, на которой его заставлял стоять отчим.

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