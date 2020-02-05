Встретился со смертью: сети позабавили фото и видео Путина с иностранным дипломатом

Пользователей сети рассмешило фото президента России Владимира Путина с послом Марокко.

Под фотографиями и видеороликом люди оставляют свои забавные комментарии.

Началось все с того, что 5 февраля в Кремль приехал посол Марокко Лотфи Бушаара, чтобы вручить Путину верительные грамоты от послов разных стран.

Для дипломатического визита Бушаара выбрал традиционный наряд своей страны. Но на постсоветском пространстве у людей возникли свои ассоциации.

Остряки предположили, что посол прибыл из Китая, где именно сейчас борются с убийственным короновирусом. Ведь его белые длинные одежды очень похоже на защитный костюм медиков, работающих с больными людьми.

Другие предположили, что к Путину пришла смерть. Или посетил представитель Ку-клукс-клана (название нескольких расистских и террористических организаций в США, в основном на юге, - Апостроф).

Некоторым Лотфи Бушаар напомнил аниматора, который играл роль сперматозоида в одном из популярных российских телешоу.

Также пользователи требовали, чтобы Владимиру Путину срочно сшили такой же костюм. Ведь "повелителю Галактики" нельзя принимать послов в обычном деловом костюме.

Как писал "Апостроф" ранее, 5 февраля украинцев порадовали забавные фото, сделанные на пленарном заседании Верховной Рады.