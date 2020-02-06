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В Кремле сделали заявление о новых военных потерях в Сирии

четверг, 06 февраля 2020, 17:14
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В России снова потери - на территории Сирии погибли военные наемники РФ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Interfax.

В городе Идлиб (север Сирии) погибли российские военные. Они вступили в конфликт с местными повстанцами и джихадистами. В настоящее время Сирия при поддержке российской авиации проводит масштабную операцию в провинции Идлиб - последнем регионе страны, который все еще находится под контролем джихадистов и повстанцев. За последние месяцы сирийской армии удалось отвоевать у джихадистов в Идлибе десятки населенных пунктов, в том числе стратегически важных.

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как писал "Апостроф" ранее, в России всячески пытаются скрыть тот факт, что российские наемники участвуют в конфликтах на Донбассе и в Сирии. Между тем, в сети рассказали о российском наемника ЧВК "Вагнер" Максиме Мощицком, который воюет в Сирии под личным номером М-1661.

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