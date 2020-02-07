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Тело зажало вертолетом: жуткие подробности и новые фото с места гибели депутата-мультимиллионера в России

пятница, 07 февраля 2020, 18:52
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Во время авиакатастрофы вертолета в России тело погибшего депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина зажало корпусом воздушного транспорта.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Mash".

"Спасатели добрались до места падения, нашли выживших и довезли их на берег. После вернулись за телом Хайруллина. Оно все еще лежит под вертолетом. Сейчас будут решать - каким образом его достать и эвакуировать транспорт из сложной местности", - отмечено в публикациях.

Так, журналисты слили в сеть фото с места трагедии, на них видно, как тело российского депутата-миллионера находится под вертолетом, а ноги видны снаружи.

Спасатели работают на месте событий и пока не разработали алгоритм его доставки на берег.

Как писал "Апостроф" ранее, 26 января, в авиакатастрофе с вертолетом погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Ему было 41 год.

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