В России в авиакатастрофе разбился депутат-мультимиллионер: подробности ЧП и фото

Под Казанью (Россия) 7 февраля во время катастрофы вертолета погиб депутат Госдумы РФ, мультимиллионер Айрат Хайруллин.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информацию ряда российских СМИ.

Вертолет Bell 407, на борту которого находились Хайруллин, его помощник и пилот, вылетел с завода "Красный Восток", пролетел 40 километров и исчез с радаров. В 16:00 пилот должен был посадить машину в поселке Матюшино. Вертолет при пока невыясненных обстоятельствах упал на землю в лесу и разбился. Он превратился в груду металлолома. Тело погибшего депутата из него извлечь так и не удалось.

Пилот и помощник Хайруллина выжили и сейчас находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

49-летнего Айрата Назиповича Хайруллина в 2005 году Forbes включил в рейтинг 100 самых богатых бизнесменов страны, оценив его состояние в 600 млн. долларов. В 2019 году Forbes поставил Хайруллина на девяносто шестое местов рейтинге госслужащих и депутатов с крупнейшими состояниями (158,88 млн. руб.). Хайруллин - российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Был женат, воспитывал двух сыновей и дочь.

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Как писал "Апостроф" ранее, 26 января, в авиакатастрофе с вертолетом погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Ему было 41 год.

Позже стало известно, что американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей дочерью.