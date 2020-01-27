Опубликовано видео падения вертолета, в котором разбился легендарный Коби Брайант

Появилось видео падения вертолета, в котором разбился легендарный 41-летний американский баскетболист Коби Брайант в воскресенье, 26 января.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Соловьев".

На кадрах видно, как вертолет срывается с высоты и падает, скатываясь по склону. Удар при падении был настолько сильным, что авиатранспорт загорелся.

Напомним, Брайант в возрасте 41 лет погиб в авиакатастрофе в результате падения вертолета. Вместе с ним погибли еще три человека, которые находились на борту летательного средства. У бывшего баскетболиста остались четверо детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее, стало известно, что американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей дочерью.

Также ранее стало известно, чем же запомнился Брайант всему миру и как ему удалось покорить баскетбольный мир.