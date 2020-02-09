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У Путина придумали новую наглую провокацию с гражданством: что известно

воскресенье, 09 февраля 2020, 19:44
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В России намерены существенно упростить процедуру получения российского гражданства, соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Согласно изменениям в закон "О гражданстве РФ", которые готовят к рассмотрению в Госдуме, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Группа по реализации Концепции государственной миграционной политики, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать", - заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

В то же время, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что ст.13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения - отмена требования о непрерывном проживании на территории РФ иностранца - соискателя гражданства РФ в течение 5 лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

"В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался", - заявил Калашников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Напомним, что в России утверждают, что в минувшем году 200 тыс. жителей Донбасса получили в упрощенном порядке российские паспорта.

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