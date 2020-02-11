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Медики разбегались с криками: в России мужчина из Китая вызвал панику в больнице

вторник, 11 февраля 2020, 20:25
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Житель российского города Уфа, который прилетел из Китая, якобы вызвал переполох в местной больнице, а врачи там отказались брать у него анализы.

Об этом пишут российские СМИ.

Как утверждается, 27-летний мужчина по имени Илья прибыл из Пекина, где проработал более восьми месяцев. По совету родственников он отправился в больницу, чтобы сдать анализы на коронавирус. Однако местные медики отказались даже открывать ему двери и отправили "в другое здание".

"Сначала сын пошёл в здание, где сдаются анализы. Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же "растворился", и с криками его отправили в приёмный покой больницы", — рассказал отец парня Владислав.

Однако и в другом здании осматривать или опрашивать Илью не стали. По словам Владислава, женщина-врач отстранилась от сына, когда тот сообщил ей о цели визита, и быстро ретировалась в дальний кабинет. Илью отправили домой, причем использовать для этого парадную дверь не разрешили.

"Разговор у них проходил через весь коридор и за закрытыми дверьми. Медики не стали к нему даже приближаться, а только кричали, что это всё ерунда, и сказали: Всё, иди, чёрный ход там", — пояснил Владислав.

Подробнее об угрозе китайского коронавируса читайте в материале "Апострофа": Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит.

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