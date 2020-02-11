RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 февраля

00:21
Украинские альпинисты показали впечатляющие фото заснеженной вершины Говерлы

11 февраля

23:23
На Донбассе загадочно погиб россиянин, воевавший за боевиков ДНР: фото
22:54
В Украине объявили в розыск мужчину, зверски убившего двухлетнего ребенка: фото
22:49
Пассажиры спаслись чудом: в Днепре таксист умер прямо за рулем мчавшегося авто, видео
21:47
В Киеве авто на скорости влетело в столб и превратилось в груду металлолома, фото
21:12
Samsung презентует ряд новых смартфонов и "умную" колонку: видео
20:57
СБУ предотвратила вывоз в Россию комплектующих к военной технике: детали операции и фото
20:57
Не смогли поставить диагноз: под Харьковом разгорелся скандал из-за смерти школьника
20:55
Бросили в мешке умирать на льду: в Киеве устроили страшную расправу над собакой, видео
20:02
Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото) Lime
19:59
Пережила лагеря и пытки: стало известно о смерти легендарной связной УПА
19:36
"Работают" за спинами детей: воины ВСУ рассказали о подлых выходках боевиков на Донбассе, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось фото и имя учительницы, которую обвиняют в интиме со школьником в России

вторник, 11 февраля 2020, 23:58
переглянути новину українською

В России набирает оборотов скандал с учительницей, которая вступила в интимную связь со своим учеником, подростком из 9 класса.

Местные СМИ установили личность обвиняемой учительницы.

В центр скандала попала достаточно известная в регионе, удостоенная нескольких наград преподаватель. Это учитель биологии МБОУ Астрахани "СОШ N32" Екатерина Савинова. Она кандидат педагогических наук, получила звание учитель года Астраханской области в номинации "Учитель-Драматург" и главный приз конкурса "Учитель года Астрахани - 2019".

О том, что учительница вошла в сексуальный контакт со своим учеником сообщили родители этого ученика, к которым попали соответствующие кадры. Видео сняли другие школьники, причем на опубликованной записи видно, что учительница на разных кадрах – в разной одежде, т.е. видео снимались регулярно.

Как сообщается, следователи и полицейские уже работали в скандальной школе, однако уголовное дело пока не было возбуждено.

Как ранее сообщал "Апостроф", в киевской школе №74 вспыхнул громкий скандал - спор учеников на группе продленного дня перерос в конфликт родителей и учителей.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: