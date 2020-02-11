Появилось фото и имя учительницы, которую обвиняют в интиме со школьником в России

В России набирает оборотов скандал с учительницей, которая вступила в интимную связь со своим учеником, подростком из 9 класса.

Местные СМИ установили личность обвиняемой учительницы.

В центр скандала попала достаточно известная в регионе, удостоенная нескольких наград преподаватель. Это учитель биологии МБОУ Астрахани "СОШ N32" Екатерина Савинова. Она кандидат педагогических наук, получила звание учитель года Астраханской области в номинации "Учитель-Драматург" и главный приз конкурса "Учитель года Астрахани - 2019".

О том, что учительница вошла в сексуальный контакт со своим учеником сообщили родители этого ученика, к которым попали соответствующие кадры. Видео сняли другие школьники, причем на опубликованной записи видно, что учительница на разных кадрах – в разной одежде, т.е. видео снимались регулярно.

Как сообщается, следователи и полицейские уже работали в скандальной школе, однако уголовное дело пока не было возбуждено.

Как ранее сообщал "Апостроф", в киевской школе №74 вспыхнул громкий скандал - спор учеников на группе продленного дня перерос в конфликт родителей и учителей.