Забрали телефон и увезли: в России заявили о задержании "знаменитого" боевика ДНР

В России различные источники сообщают о том, что бывший боевик так называемой ДНР, гражданин Латвии Бенес Айо был задержан в Архангельской области местной полицией.

Об этом, в частности, сообщил член КПРФ Дмитрий Сараев.

По его словам, Айо был задержан 11 февраля в российском селе Яренск. Туда бывший боевик прибыл, чтобы поддержать протесты россиян против строительства мусорного полигона в поселке Шиес.

"Он сам из Латвии, активно поддерживал нас на Шиесе, волонтерил. Все было спокойно, но сегодня его задержали без объяснения причин. Сначала он был в урдомском отделе полиции, затем его увезли оттуда, связь с ним потеряна, телефон у него отобрали", – говорит председатель инициативной группы "Чистая Урдома" Светлана Бабенко.

Официальной информации о задержании Бенеса Айо пока нет.

Стоит отметить, что Айо получил известность благодаря видео с ним из оккупированного Донецка. Он является приверженцем коммунистических взглядов, и членом "коммунистической партии ДНР", которую, по словам члена КПРФ Сараева, ликвидировали оккупационные власти "республики". Из-за своих взглядов и "зажигательных" выступлений Айо даже получил прозвище "Черный Ленин.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Подмосковье поймали поклонника боевиков ДНР, который признался в девяти убийствах, совершенных за последние несколько лет.