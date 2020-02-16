Хотел убить батюшку: очевидец раскрыл жуткие детали резни в храме России, видео

Преступник, который напал на людей с ножом в храме в центре Москвы в воскресенье, 16 февраля, явно готовился, и, скорее всего, его целью было нападение на батюшку, а не на прихожан.

Об этом рассказал очевидец инцидента, видео с рассказом которого опубликовано на YouTube-канале.

По словам очевидца, при себе у парня была медицинская перчатка, для чего она ему была нужна, предстоит выяснить следствию, но очевидец предположил, что не исключено, что злоумышленник готовился к ЧП.

Сам Ефимов уверяет, что никакого теракта совершать не хотел, ему просто "не устраивает это лицемерие".

Напомним, в результате нападения в храме в центре Москвы в воскресенье, 16 февраля, ранения получили два человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.