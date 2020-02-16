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В России мужчина с ножом устроил кровавую атаку в храме: первые данные о ЧП и фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 09:33
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В центре Москвы в воскресенье, 16 февраля, произошло нападение на людей в храме Святителя Николая, в результате чего были ранены несколько человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале "112".

Мужчина забежал, когда началась служба, и начал угрожать ножом. Нападавшего задержали сами прихожане.

"Злодей успел ранить двоих, сейчас им оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что нападавшим оказался 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Москве возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

Также стало известно, что при нападении на здание ФСБ в Москве пострадал один прохожий, а стрельба попала на видео.

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