В России мужчина с ножом устроил кровавую атаку в храме: первые данные о ЧП и фото

В центре Москвы в воскресенье, 16 февраля, произошло нападение на людей в храме Святителя Николая, в результате чего были ранены несколько человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале "112".

Мужчина забежал, когда началась служба, и начал угрожать ножом. Нападавшего задержали сами прихожане.

"Злодей успел ранить двоих, сейчас им оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что нападавшим оказался 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Москве возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

Также стало известно, что при нападении на здание ФСБ в Москве пострадал один прохожий, а стрельба попала на видео.