В России мужчина устроил стрельбу посреди улицы, но "скорую" пришлось вызывать ему: видео

В Москве жестоко наказали мужчину, который открыл стрельбу посреди улицы.

Об этом сообщает Life shot в Telegram.

Мужчина поссорился со своими знакомыми и решил расстрелять своих обидчиков из травматического пистолета.

"Всё случилось поздно ночью в Южном Тушине. Молодые люди что-то не поделили, один из них сходил домой за пистолетом и начал палить по своим знакомым. Те — врассыпную. А когда стрельба стихла, решили стрелка наказать. Он дал дёру — парни за ним. Догнали и избили", - говорится в сообщении.

Когда на место инцидента приехала "скорая", открывший огонь лежал на земле без сознания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую и выстрелил несколько раз в женщину-парикмахера.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.