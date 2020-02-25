В России прогремел мощный взрыв на газопроводе: в сети появились "адские" фото и видео

В Пермском крае (Россия) произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР", в небе заметили зарево.

Об этом сообщает "59.ru".

В результате утечки произошел пожар, столб огня поднялся в воздух.

"Пострадавших нет. Угроз для жителей и для населённых пунктов нет. На место происшествия выехало руководство. Сейчас происходит локализация происшествия. Всё под контролем. Более подробная информация будет утром", - прокомментировали в пресс-службе "Газпром Трансгаз Чайковский".

Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме.

Очевидец из посёлка Тёплая Гора говорит, что зарево длилось 40 минут.

"Звука не слышал, я находился в экскаваторе, - комментирует житель Теплой Горы Евгений. - Зарево резко случилось, как вспышка, и продолжалось на протяжении 40 минут".

В МЧС прокомментировали, почему жители соседних с местом взрыва городов видят зарево - это не блики пожара, это выгорает газ.

Как ранее сообщал "Апостроф", в российском городе Махачкала произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате чего пострадал ребенок. Там послышался мощный хлопок. Вследствие этого выбило перегородку балкона на первом этаже. Из-за ЧП пострадал случайный прохожий - 11-летний ребенок.