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В России проходят многолюдные акции памяти Бориса Немцова: фото и видео

суббота, 29 февраля 2020, 14:20
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В субботу, 29 февраля, в Москве и других городах России прошли акции, посвященные пятой годовщине убийства политика и врага путинского режима Бориса Немцова.

По данным волонтеров объединения "Белый счетчик", к началу шествия в Москве собрались 14,4 тысячи человек. По состоянию на 14:30 по местному времени, число участников увеличилось до 21,7 тысячи человек.

В голове колонны растянут баннер "Заказчик убийства должен сидеть".

Акции памяти Бориса Немцова ранее состоялись во многих других городах России, включая Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Воронеж. В Санкт-Петербурге на шествие собрались около 2,5 тысячи человек.

Власти Санкт-Петербурга согласовали акцию на Троицкой площади, по пути к месту проведения акции участников просили не скандировать и не использовать плакаты.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления до сих пор не установлен.

Как ранее сообщал "Апостроф", Борис Немцов при жизни много говорил об Украине и России, а также осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

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