В России проходят многолюдные акции памяти Бориса Немцова: фото и видео

В субботу, 29 февраля, в Москве и других городах России прошли акции, посвященные пятой годовщине убийства политика и врага путинского режима Бориса Немцова.

По данным волонтеров объединения "Белый счетчик", к началу шествия в Москве собрались 14,4 тысячи человек. По состоянию на 14:30 по местному времени, число участников увеличилось до 21,7 тысячи человек.

В голове колонны растянут баннер "Заказчик убийства должен сидеть".

Акции памяти Бориса Немцова ранее состоялись во многих других городах России, включая Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Воронеж. В Санкт-Петербурге на шествие собрались около 2,5 тысячи человек.

Власти Санкт-Петербурга согласовали акцию на Троицкой площади, по пути к месту проведения акции участников просили не скандировать и не использовать плакаты.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления до сих пор не установлен.

В Петербурге начался марш памяти Бориса Немцова. По оценке корреспондента "Медузы", в марше участвуют около 1000 человек. pic.twitter.com/1hGlxTd7U6 — Meduza (@meduzaproject) February 29, 2020

Как ранее сообщал "Апостроф", Борис Немцов при жизни много говорил об Украине и России, а также осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.