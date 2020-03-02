Бог, СССР и гей-браки: что Путин предложил исправить в Конституции России

В понедельник, 2 марта, президент России Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции РФ.

Об этом сообщил спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, поправки изложены на 24 страницах. Среди них, в частности, содержится предложение внести в Конституцию положение о русском народе как государствообразующем.

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", — сказал Володин, отметив, что, согласно поправкам, "русский народ входит в союз равноправных народов".

Также в Конституции РФ будет сформулирована поправка, упоминающая бога: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Кроме того, Путин предложил на уровне Конституции исключить возможность заключения однополых браков, закрепив определение брака как "союза мужчины и женщины".

По словам Володина, в поправках также говорится о закреплении запрета на отчуждение территорий и предлагается включить в Конституцию положение о преемственности Российской Федерации от СССР.

Среди других правок, Путин предложил закрепить в Основном законе положение о том, что не допускается "умаление подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны".

Стоит отметить, что в сети к предложениям президента РФ отнеслись критически.

Напомним, подробнее о планах Путина по изменениям в Конституции РФ читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.