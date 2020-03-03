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В Беларуси резко выросло число зараженных коронавирусом: что происходит в больницах

вторник, 03 марта 2020, 19:59
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Уже четвертый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-2019 был лабораторно подтвержден в Беларуси, где ранее сообщили о первом случае заражения.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в белорусском Минздраве.

"Еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Беларуси, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса", - сказано в сообщении.

Таким образом, по данным Минздрава Беларуси, количество подтвержденных случаев заражения выросло до 4. Еще 2 теста предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика.

В ведомстве уточнили, что все пациенты находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали свежую карту распространения коронавируса по миру. На ней указаны все государства, где были зафиксированы случаи заражения

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