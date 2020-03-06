Известный карикатурист сделал Путина персонажем из Библии

Поправки в Конституцию Российской Федерации, которые предложил внести российский президент Владимир Путин, чем-то напоминают библейский сюжет о пророке Моисее.

Так считает известный карикатурист Сергей Елкин, которые опубликовал очередную карикатуру по этому поводу.

Изменения в российскую Конституцию, которые настойчиво продвигает глава российского государства Владимир Путин, напомнили художнику известный библейский сюжет. Как известно, пророк Моисей дважды поднимался на гору Синай за скрижалями Завета.

Напомним, что все поправки изложены на 24 страницах. Среди них, в частности, содержится предложение внести в Конституцию положение о русском народе как государствообразующем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети посмеялись над очередным нелепым заявлением президента России Владимира Путина, который похвастался российским лазерным комплексом "Пересвет".