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Путин сделал важное заявление об обнулении президентских сроков: что происходит

вторник, 10 марта 2020, 14:58
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Во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин, говоря о правках в Конституцию РФ, заявил о возможности обнуления сроков пребывания на посту президента.

Об этом он сообщил, выступая в Государственной Думе.

Путин заявил, что полную отмену ограничения на президентские сроки он считает "нецелесообразным".

"Сегодня можно было бы отменить ограничения по президентским срокам, тем более, что такая практика есть во многих государств. Когда государство становиться мощным и трудноуязвимым, тогда на первый план становиться сменяемость власти, она нужна для динамики развития страны", – заявил глава РФ.

Однако вместо этого Путин предложил добавить в Конституцию вариант с "обнулением" сроков, в случае, если Конституционный суд одобрит эту поправку.

Такое изменение, как предполагается, позволит Путину вновь занять пост президента в обход конституционного ограничения.

Обновлено: Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Напомним, подробнее о планах Путина по изменениям в Конституции РФ читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.

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