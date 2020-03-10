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Родиться и умереть при Путине: соцсети бурно обсуждают "обнуление" российского президента

вторник, 10 марта 2020, 19:09
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В сети бурно обсуждают правку в Конституцию РФ, исходя из которой президент России Владимир Путин может баллотироваться на новый срок в кресле главы государства, несмотря на наличие довольно внушительного президентского стажа до этого.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

"Те, кто родился при президенте Путине, имеют все шансы умереть при президенте Путине", - шутят в сети.

Кроме того, в контексте принятой правки, сеть запестрила яркими фотожабами. На одной из них изображен Путин, лицо которого покрыто морщинами, а в подписи к портрету говорится: "Время на раскачку теперь есть".

Подробнее о планах Путина по изменениям в Конституции РФ читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.

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