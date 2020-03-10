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Шанс для Путина? В России приняли важное решение о сроках президентства

вторник, 10 марта 2020, 15:29
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Во вторник, 10 марта, Государственная дума Российской Федерации поддержала правку в российскую Конституцию, на которую намекал российский президент Владимир Путин и которая позволит ему участвовать в выборах 2024 года.

Об этом сообщили в Telegram-канале "RT на русском".

Правка, которую внесла на рассмотрения Госдумы депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, предлагает обнулить сроки пребывания на посту президента после вступления в силу обновленной российской конституции.Такое предложение было принято.

Таким образом Владимир Путин получит возможность вновь оказаться на посту президента.

Напомним, что российский президент ранее выразил несогласие с тем, чтобы полностью отменить ограничения на президентские сроки, но поддержал вариант с обнулением сроков.

Как сообщал "Апостроф", многочисленные правки, которые предложил внести президент России Владимир Путин в Конституцию РФ, стали поводом для острых карикатур.

Подробнее о планах Путина по изменениям в Конституции РФ читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.

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