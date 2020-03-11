Путин попал на забавную карикатуру из-за "обнуления" президентских сроков

Известный художник Сергей Елкин посвятил решению Госдумы России "обнулить" президентские сроки Владимира Путина новую карикатуру.

Соответствующий рисунок опубликован в Telegram-канале художника.

На карикатуре изображен президент РФ Владимир Путин, который выходит из уборной. Он смотрит на двери, и видит на них два нуля.

"Что с Конституцией? Она обнулилась…", – произносит воображаемый Путин.

Елкин таким образом сделал отсылку на известную фразу президента РФ, которой он в свое время отреагировал на гибель подлодки "Курск". Тогда в ответ на вопрос журналиста, что произошло с "Курском", Путин улыбнулся и ответил: "Она утонула".

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 10 марта, Государственная дума РФ поддержала поправку в российскую Конституцию, которая "обнуляет" президентские сроки и позволяет Владимиру Путину баллотироваться на очередных выборах.