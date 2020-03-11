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В России прогремел мощный взрыв в воинской части, много пострадавших: фото

среда, 11 марта 2020, 14:16
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В среду, 11 марта, под Москвой произошел сильный взрыв в воинской части: пострадало пятеро военнослужащих РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Life Shot".

Взрыв произошел в Луховицах, в воинской части железнодорожных войск. По словам источников, взрыв произошел в гараже воинской части. Солдаты резали газовой сваркой металл, и в этот момент взорвался газовый баллон.

Имена пострадавших: Владислав Тихонов, Иван Игумнов, Александр Насибян, Александр Ташикович и Егор Карамашев. Последний был госпитализирован в тяжелом состоянии с множеством осколочных ранений. Остальных в больницу отвезли на машинах сослуживцы.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в пригороде Барселоны днем 10 марта произошел взрыв на химическом заводе: сообщалось о гибели как минимум одного человека.

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