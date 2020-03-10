В Испании прогремел смертельный взрыв на химическом заводе: фото

В пригороде Барселоны днем 10 марта произошел взрыв на химическом заводе. По предварительным данным один человек погиб.

Об этом сообщает издание La Vanguardia.

В соцсетях уже появились фото с места взрыва. По словам очевидцев, осколки разлетелись по близлежащим улицам на 500 метров. В момент взрыва в близлежащих жилых домах задрожали окна.

"К счастью, это не оживленная улица, иначе погибнуть могли десятки", - отметил один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", в конце января 2020 года в российском городе Мценске произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли люди. Жертвами взрыва стали пять человек. Еще трое пострадали. По данным экстренных служб, все они - граждане Турции.

В начале марта в Южной Корее во время взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical десятки людей получили травмы.