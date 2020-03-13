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Куда отправляют в России с подозрением на коронавирус: жуткие фото больницы

пятница, 13 марта 2020, 10:31
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В России пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, которым в Украине заразились уже три человека, отправляют в больницу с жуткими условиями.

Соответствующие фото опубликовал пользователь kosta на своей Twitter-странице.

"Вот так выглядит Боткинская инфекционная больница в СПб, куда кладут с "подозрением на коронавирус". Скрепно", - говорится в подписи к снимкам.

На них действительно можно увидеть обшарпанные стены, без ремонта, уборную, в которую страшно заходить, не говоря о том, чтобы справить нужду.

Место для приема пациентов также выглядит не лучше.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Познань умерла 57-летняя пациентка, зараженная коронавирусом Covid-19, который продолжает распространяться по миру. Это первый случай летального исхода в Польше.

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