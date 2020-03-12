Новые зараженные в Украине и "мор" в Италии: как коронавирус атакует планету - итоги дня

Смертельный коронавирус, продолжает распространяться и убивать людей. В Украине уже зафиксировано три случая заражения. Первого зараженного госпитализировали в Черновцах еще в начале марта. Про 2 новых случая 12 марта заявили в Минздраве. Тем временем в Италии люди продолжают массово заражаться и умирать - на данный момент число жертв перевалило за тысячу. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в Украине и других зараженных странах.

Что известно про трех зараженных в Украине

Первый случай был зафиксирован в Черновцах у мужчины, который недавно вернулся из Италии через Румынию. На границе проходил температурный скрининг, но повышенной температуры у него не было. У него обнаружили симптомы коронавируса 28 февраля, 29 февраля он был госпитализирован, а 2 марта завершилось исследование анализов. Мужчину госпитализировали с лихорадкой и сухим кашлем. Его образцы также отправляли на подтверждение в Лондон. По словам врачей, состояние мужчины уже улучшилось.

3 марта в Черновцах врачи забрали на обсервацию жену первого зараженного вирусом. Медицинских оснований для этого не было, но жители дома, где она проживает, устроили протест.

12 марта два новых случая зафиксировали у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Пациентов изолировали, им предоставляется лечение. Также собирается информация о том, с кем они контактировали.

В свою очередь пресс-служба Черновицкой ОГА заявила, что мужчина с коронавирусной инфекцией был госпитализирован еще 10 марта.

Тем временем в МИД посоветовали украинцам воздержаться от поездок в 11 стран: Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

Ограничения в Раде

Из-за угрозы распространения коронавируса, в Верховной раде ввели ограничительные меры. В распоряжении, которое подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, говорится, что до 3 апреля будет ограничен допуск к административным зданиям, сооружений и служебных помещений ВР всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата Рады, помощников-консультантов нардепов, которые работают по срочному договору на постоянной основе. Из этого следует, что журналистов в кулуары парламента пропускать не будут. Кроме того, до 3 апреля приостановили личный прием граждан народными депутатами в административных зданиях Рады.

Как долго может передаваться болезнь

Коронавирус может передаваться в период до 37 дней после заражения. По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, после изучения истории болезни и лабораторных данных 191 пациента из Китая, в том числе 54 умерших, ученые пришли к выводу, что человек может быть переносчиком COVID-19 более месяца. Эти выводы имеют важное значение не только для лиц, которые решили самоизолироваться, но и для указаний относительно длительности антивирусной терапии. Сейчас рекомендуемый срок карантина для лиц с подозрением на коронавирус составляет 14 дней.

Кроме того, ученые напомнили, что у трети людей, которые болели атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение 4 недель после заражения.

Смертность в Италии зашкаливает

Количество смертей выросло с 827 до 1016 человек. Число инфицированных увеличилось до 15 113 человек. За сутки заразились 2651, 189 умерли.

За нарушение режима карантина в стране предусмотрены штрафы от 200 евро или тюрьма на 3 месяца, если не сможете пояснить полицейским, почему вы не дома.

Италия занимает второе место после Китая (81 тысяча случаев болезни) по числу заразившихся и первое место по летальности. Далее идут Иран (9 тысяч) и Южная Корея (7,7 тысяч). Всего по всему миру вирусом заразились более 121 тысяча человек.

На фоне распространения вируса по стране появилась информация, что в провинции Брешиа госпитализировали в одну из больниц Кьяри украинку Раису Малышеву 1954 года рождения. Она работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато.

Испания под ударом

За сутки число жертв возросло до 86. Количество зараженных увеличилось на 782 человека. Всего заражено больше трех тысяч. Испания в данный момент занимает третье место в Европе по количеству больных COVID-19 после Италии и Франции.

В ряде регионов закрыли учебные заведения, а в Мадриде просят людей не покидать свои дома. Также было приостановлено национальное первенство по футболу.

12 марта коронавирус обнаружили у министра по вопросам равенства, после чего было принято отправить на проверку все правительство Испании.

Последние новости из других стран

В Беларуси 21 зараженный коронавирусом. Страна до 6 апреля ограничивает проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии возросло до 60 человек. Ранее сообщалось о 37 зараженных. Кроме того, проверку в настоящее время проходят 930 человек.

Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы.

Советник по здравоохранению правительства Великобритании полагает, что число заразившихся коронавирусом в стране составляет 5000-10000 человек.

В Чехии и Словакии объявлено чрезвычайное положение. Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам.

В России выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Четверо инфицированных в Москве, один — в Краснодарском крае, еще один — в Калининграде. Число подтвержденных случаев достигло 34.

Еще 157 новых случаев заражения в Германии. Общее число зараженных достигло 2512 человек. 546 за сегодня. +1 смерть, в сумме 5. Берлин закрывает с 14 марта крупнейшие музеи. К ним относятся Старая национальная галерея, Старый музей, музей Боде, Пергамский музей - это те музеи, которые находятся в центре города на так называемом музейном острове. Также в список входит Берлинская картинная галерея, музей "Гамбургский вокзал", Музей фотографии, Новая национальная галерея.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Норвегии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил самоизолироваться и работать из дома, после того как у его супруги Софи выявили признаки вирусного заболевания. Жена Трюдо вернулась из Британии, прошлой ночью начала чувствовать "умеренные симптомы гриппа, включая небольшой жар".