Это точно поможет: в России перед угрозой эпидемии устроили массовое целование мощей, фото

В России, в Санкт-Петербурге, прошла церемония поклонения мощам пророка Иоанна Предтечи: несмотря на распространение коронавируса, сотни верующих прикладывались губами к реликвии.

Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Мощи прибыли в Казанский собор из Иерусалима, верующие начали прибывать к ним с 10 марта и, как предполагается, доступ к ним будет открыт до 17-го числа.

Как сообщается, рядом с сосудом стоит девушка-волонтер, которая пытается после каждого подхода протирать сосуд, но поспевает она не за всеми.

"Сотни людей прикладываются к мощам в Казанском соборе СПб. Борьба с эпидемией выходит на новый уровень. Это точно поможет. Не совсем понятна как позиция РПЦ, так и позиция Смольного. Трудно предполагать, что они не отдают отчет в рисках и последствиях. В данном случае речь идет минимум о преступной халатности", – прокомментировал опубликованные фото из храма блогер под ником "Эль-Мюрид".

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 14 марта, в России было зарегистрировано 14 случаев коронавируса Covid-19.